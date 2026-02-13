東京シティビューで「チ。」没入型イベント開催 プラネタリウムと夜景が彩る作品世界
【女子旅プレス＝2026/02/13】「チ。―地球の運動について―」と東京シティビューのタッグによる没入型イベント「『チ。 ―地球の運動について―』×東京シティビュー 〜世界の見方が変わる体験を、展望台で〜」が、2026年4月10日（金）〜6月8日（月）まで開催される。
同イベントでは、作品の世界観を、海抜250mという空に近い展望台「東京シティビュー」に重ね合わせることで、日常の風景を「知の探求の場」へと変貌させる。
作品を象徴する名シーンや印象的なセリフがダイナミックに展示されるほか、世の天文学者の世界を垣間見ることができる空間展示も設けられ、来場者に「世界の見方が変わる」驚きに満ちた体験を都心の絶景と共に届ける。
プラネタリウム・クリエーター大平貴之氏率いる大平ラボの協力により、展望台内に「星空シアター」が登場する。次世代プラネタリウム「MEGASTAR」が投影する数百万の星々と、リアルな東京の夜景が融合。作中の主人公たちが魅了された暗闇の中の「中世の星空」と、科学の発展の先にある「現代の輝き」が交錯する、時空を超えた空間演出は必見だ。
会場では、イベント限定のオリジナルグッズのほか、「天文」「宇宙」「星空」「科学」をキーワードに厳選したアイテムを取り揃える。さらに、会期中には作品への理解を深めるトークショーやワークショップの開催も予定。展示を鑑賞するだけでなく、多角的に「知」の楽しさを体験できる構成となっている。
著者・魚豊氏による「チ。―地球の運動について―」は、天動説が絶対とされた時代に、異端視された地動説の証明に命を懸けた人々を描く群像劇。手塚治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少で受賞し、アニメ化でも大きな話題を呼んだ本作。その圧倒的な熱量を、六本木ヒルズという現代の象徴的な場所で体感できる貴重な機会となる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■『チ。 ―地球の運動について―』×東京シティビュー
会期：2026年4月10日（金）〜6月8日（月）
会場：東京シティビュー（東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階）
開館時間：10:00〜22:00（最終入館21:30）
入館料：未定
