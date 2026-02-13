胸元までガッツリ開いたドレス姿…BLACKPINK・ロゼ、29歳の“誕生日ショット”公開「20代最後のチャプター」

BLACKPINKのロゼが、29歳の誕生日を迎えた近況を公開した。

ロゼは2月13日、自身のSNSを更新し、「ついに20代最後のチャプターに入った。ただ楽しい時間を過ごせたらいいな（finally, at the last chapter of my 20’s... I just hope to have some fun）」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。

公開された写真のロゼは、華やかなティアラを着け、胸元が大きく開いたチューブトップのブラックドレス姿で“プリンセス”のような佇まいを披露。ブロンドヘアと人形のように整った顔立ちがロマンチックな空間と調和し、唯一無二のオーラを放っている。

また、知人が用意してくれたアットホームな誕生日パーティーに感謝の気持ちを伝え、「素敵なプレゼントや手紙、そして祝ってくださったすべての方々に感謝する。これ以上に素晴らしい夜はないと思う」と幸せな心境を明かした。

（写真＝ロゼInstagram）

なお、ロゼが所属するBLACKPINKは2月27日に3rdミニアルバム『DEADLINE』をリリースする予定だ。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月にはTHEBLACKLABELへの移籍を発表した。