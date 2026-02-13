元ばんばんざい流那、夫・はんくん手作りの誕生日ご飯披露「ハート型で愛感じる」「想像以上に料理上手」の声
【モデルプレス＝2026/02/13】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が2月11日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくん手作りの誕生日ご飯を披露し、反響が集まっている。
【写真】24歳美人インフルエンサー「ハート型で愛感じる」夫の手作りハンバーグプレート
2月11日に誕生日を迎えた流那。「ハートのハンバーグ作ってくれてた 可愛いことしてくれるやんんんん」とつづり、ハンバーグとはんくんが写る写真を投稿。合わせてサーモンのカルパッチョも手作りだと記した。さらにタルト型に入ったイチゴとチョコレートのケーキを投稿し「りなとはんくんで手作りケーキまで作ってくれてた 幸せ」と妹・莉那（りな）も誕生日を祝ったことを報告している。
この投稿に「幸せショット」「手作りごはん嬉しい」「誕生日おめでとう」「嬉しさが溢れてる」「最高の誕生日」「ハート型で愛感じる」「想像以上に料理上手」などの声が上がっている。
流那は、2024年8月に元5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-のはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
