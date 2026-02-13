【松のや】「濃厚コク旨カレー」販売 サクサクの「ロースかつカレー」も
とんかつ専門店の「松のや」は、2026年2月18日（水）午後3時から、「濃厚コク旨カレー」を発売する。
「濃厚コク旨カレー」は、ひとくち目は甘く濃厚な味わいだが、後味はスパイスの香りが広がるのが特徴の一品。シンプルな「濃厚コク旨カレー」以外にも、「濃厚コク旨ロースかつカレー」も販売する。サクサクのロースかつと、濃厚なルーの相性は抜群だという。
※はちみつを使用しているため1歳未満の乳児には与えないように注意
●濃厚コク旨ロースかつカレー 990円
●濃厚コク旨カレー 690円
●濃厚コク旨ビーフカレー 990円
（松のや・マイカリー食堂併設店のみの販売）
●濃厚コク旨ロースかつビーフカレー 1,290円
（松のや・マイカリー食堂併設店のみの販売）
●単品 濃厚コク旨カレーソース 490円
●単品 濃厚コク旨ビーフカレーソース 790円
（松のや・マイカリー食堂併設店のみの販売）
※全て税込価格。また、店内・テイクアウトの税込価格は同一
※株主優待券は、上記メニューに使用可能いただけます（単品は除く）。
※はちみつを使用しているため、1歳未満の乳児には与えないよう注意
【発売日】
2026年2月18日（水）午後3時〜
【対象店舗】
一部店舗を除く全国の松のや
※松のや専門店、松のや・マイカリー食堂併設店で販売する
※販売の有無に関しては、店舗に直接問い合わせ
※一部店舗では販売価格が異なる
◎店内の飲食で「何杯でも」ライスおかわり無料（一部店舗のみ）