【松のや】「濃厚コク旨カレー」販売　サクサクの「ロースかつカレー」も

とんかつ専門店の「松のや」は、2026年2月18日（水）午後3時から、「濃厚コク旨カレー」を発売する。

「濃厚コク旨カレー」は、ひとくち目は甘く濃厚な味わいだが、後味はスパイスの香りが広がるのが特徴の一品。シンプルな「濃厚コク旨カレー」以外にも、「濃厚コク旨ロースかつカレー」も販売する。サクサクのロースかつと、濃厚なルーの相性は抜群だという。

〈商品概要〉

●濃厚コク旨ロースかつカレー 990円

●濃厚コク旨カレー 690円

●濃厚コク旨ビーフカレー 990円

●濃厚コク旨ロースかつビーフカレー 1,290円

●単品 濃厚コク旨カレーソース 490円

●単品 濃厚コク旨ビーフカレーソース 790円

※全て税込価格。また、店内・テイクアウトの税込価格は同一

※株主優待券は、上記メニューに使用可能いただけます（単品は除く）。

※はちみつを使用しているため、1歳未満の乳児には与えないよう注意

【発売日】

2026年2月18日（水）午後3時〜

【対象店舗】

一部店舗を除く全国の松のや

※松のや専門店、松のや・マイカリー食堂併設店で販売する

※販売の有無に関しては、店舗に直接問い合わせ

※一部店舗では販売価格が異なる

◎店内の飲食で「何杯でも」ライスおかわり無料（一部店舗のみ）