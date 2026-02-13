【ミルキー75周年】「milkyドーナツ」をイメージしたソフトクッキー&ミルキー風味のパイが登場【2月17日〜全国発売】
不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」は、1951年に発売し、2026年で75周年を迎えた。
これを機に、2026年2月17日から、「ペコちゃんミルキードーナツクッキー」を全国発売する。ドーナツ専門店『ペコちゃんmilkyドーナツ』で販売中の「milkyドーナツ」の味と形をイメージしたソフトクッキー。また、シリーズ品「ミルキーパイ」をリニューアルし、ミルキー感とサクサク感を向上した。
【商品画像はこちら】「milkyドーナツ」をイメージしたソフトクッキー&ミルキー風味のパイが登場、ミルキー75周年ロゴを加えた特別感のある可愛いパッケージも〈「milkyドーナツ」の味と形をイメージしたソフトクッキー〉
「ペコちゃんミルキードーナツクッキー」は、「milkyドーナツ」の味と形をイメージしたしっとり食感のソフトクッキー。「ミルキー」に使用しているれん乳を生地に練り込み、ミルクの風味とドーナツの香ばしさが楽しめる。
◆「ペコちゃんミルキードーナツクッキー」
個装紙込み168g(標準14枚入り)、オープン価格
パッケージには『ペコちゃんmilkyドーナツ』のロゴを大きく描き、ミルキー75周年ロゴを加えることで特別感を出した。
◆「60gペコちゃんミルキードーナツクッキー」
個装紙込み60g(標準5枚入り)、オープン価格
持ち運びに便利な小袋サイズ。コンビニエンスストアなど、一部流通限定で取り扱う。
【「milkyドーナツ(プレーン)」について】
「ミルキー」と同じ北海道産練乳を使用し、ミルキー風味に仕上げた。ふんわりとした食感で、ほんのり甘い優しいミルクの風味が楽しめる。〈ミルキー風味のパイはリニューアルして再発売〉
また、2025年7月に発売した期間限定商品「ミルキーパイ」をリニューアルし、再発売する。「ミルキー」のれん乳を使用したクッキー生地とパイ生地を組み合わせ、じっくりと焼き上げた、ミルクの風味とサクサク食感が楽しめる素朴で優しい味わい。今回のリニューアルでは、ミルキー感&サクサク感を向上した。
◆「ペコちゃんミルキーパイ」
個装紙込み110g、オープン価格
パッケージには、ペコちゃんを大きく描き、ミルキー75周年ロゴを加えることで特別感を出した。
◆「45gペコちゃんミルキーパイ」
個装紙込み45g(標準5枚入り)、オープン価格
持ち運びに便利な小袋サイズ。コンビニエンスストアなど、一部流通限定で取り扱う。
【商品画像はこちら】「milkyドーナツ」をイメージしたソフトクッキー&ミルキー風味のパイが登場、ミルキー75周年ロゴを加えた特別感のある可愛いパッケージも