【ミルキー75周年】「milkyドーナツ」をイメージしたソフトクッキー&ミルキー風味のパイが登場【2月17日〜全国発売】

不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」は、1951年に発売し、2026年で75周年を迎えた。

これを機に、2026年2月17日から、「ペコちゃんミルキードーナツクッキー」を全国発売する。ドーナツ専門店『ペコちゃんmilkyドーナツ』で販売中の「milkyドーナツ」の味と形をイメージしたソフトクッキー。また、シリーズ品「ミルキーパイ」をリニューアルし、ミルキー感とサクサク感を向上した。

【商品画像はこちら】「milkyドーナツ」をイメージしたソフトクッキー&ミルキー風味のパイが登場、ミルキー75周年ロゴを加えた特別感のある可愛いパッケージも

〈「milkyドーナツ」の味と形をイメージしたソフトクッキー〉

「ペコちゃんミルキードーナツクッキー」は、「milkyドーナツ」の味と形をイメージしたしっとり食感のソフトクッキー。「ミルキー」に使用しているれん乳を生地に練り込み、ミルクの風味とドーナツの香ばしさが楽しめる。

◆「ペコちゃんミルキードーナツクッキー」

個装紙込み168g(標準14枚入り)、オープン価格

パッケージには『ペコちゃんmilkyドーナツ』のロゴを大きく描き、ミルキー75周年ロゴを加えることで特別感を出した。

◆「60gペコちゃんミルキードーナツクッキー」

個装紙込み60g(標準5枚入り)、オープン価格

持ち運びに便利な小袋サイズ。コンビニエンスストアなど、一部流通限定で取り扱う。

【「milkyドーナツ(プレーン)」について】

「ミルキー」と同じ北海道産練乳を使用し、ミルキー風味に仕上げた。ふんわりとした食感で、ほんのり甘い優しいミルクの風味が楽しめる。

〈ミルキー風味のパイはリニューアルして再発売〉

また、2025年7月に発売した期間限定商品「ミルキーパイ」をリニューアルし、再発売する。「ミルキー」のれん乳を使用したクッキー生地とパイ生地を組み合わせ、じっくりと焼き上げた、ミルクの風味とサクサク食感が楽しめる素朴で優しい味わい。今回のリニューアルでは、ミルキー感&サクサク感を向上した。

◆「ペコちゃんミルキーパイ」

個装紙込み110g、オープン価格

パッケージには、ペコちゃんを大きく描き、ミルキー75周年ロゴを加えることで特別感を出した。

◆「45gペコちゃんミルキーパイ」

個装紙込み45g(標準5枚入り)、オープン価格

持ち運びに便利な小袋サイズ。コンビニエンスストアなど、一部流通限定で取り扱う。

