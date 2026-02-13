Ｂ１東地区３位のレバンガ北海道は１３日、Ｂ３香川のニュージーランド代表ＳＦ/ＰＦジョーダン・ナタイ（３２）を獲得したと発表した。

１９６センチ、１０３キロのナタイはニュージーランド出身。同国やオーストラリア、フィンランド、オーストリアのリーグでプレーした経験を持ち、昨年１１月にＢ１西地区の長崎にサポートコーチとして加入した。今年１月に香川へ移籍。ここまで８試合に出場し１試合平均４・９得点、２アシストを記録している。

今季３１試合でスタメン出場のＰＦケビン・ジョーンズ主将（３６）が左母指末節骨骨折の診断を受けたため、３日にインジュアリーリストに登録。翌日にＣジョシュア・スミス（３３）との契約を発表していたが、メディカルチェックの結果を受けて６日に契約を解除していた。攻守の柱を欠いたレバンガ北海道は、ジョーンズ離脱後に２勝３敗と苦戦中。首位争いから一歩後退し、３位につけている。

新戦力を加え初の地区優勝、ＣＳ進出に向けて踏みとどまりたい状況で、ナタイは「レバンガ北海道に加入できて嬉しいです。チームは今シーズン素晴らしい成績を残しているので、チームのさらなる成功に貢献できればと思っています。このチームでプレーし、新しいファンの皆さんにお会いできるのが待ちきれません」とコメント。すでにチームに合流しており、早ければ１４日の富山戦から出場する。