『呪術廻戦』最新話にツッコミ殺到＆共感の嵐「ヤックルの尻に矢が刺さって凹むのわかる」
アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」第7話（通算54話）が12日深夜に放送され、登場キャラ・秤のセリフがネット上で話題になっている。
【画像】ヤックルの尻に矢が刺さって凹んだ秤先輩（笑）『呪術廻戦』場面カット
第7話は、秤の協力を取り付けた虎杖たちの前に、死滅回游の泳者（プレイヤー）に憑く式神・コガネが突然現れて、総則（ルール）追加のアナウンスをする。
そして追加された総則（ルール）により、既に100点以上所持している2名の泳者（プレイヤー）を特定した虎杖たち。獄門疆の封印を解ける『天使』を捜しながら、死滅回游に穴となる総則（ルール）を追加するために100点以上を所持する泳者（プレイヤー）たちに接触すべく、結界（コロニー）へと足を踏み入れる…という物語が展開された。
途中、五条悟が封印されたことを知った秤が、落ち込むシーンが描かれており、そこで例え話として「こんなにへこんだのは、ヤックルの尻に矢がブッ刺さった時以来だよ」と嘆いていた。
これにネット上では「ヤックルのケツに矢が刺さったのやっぱ辛いよな…」「ヤックルのケツに矢がぶっ刺さって以来とか絶対外国人わからないだろｗ」「ヤックルの尻に矢が刺さって凹むのわかる」「ヤックルに矢が刺さったシーンがきついのめちゃくちゃ分かる。主人公の相棒でめちゃくちゃいい子だから余計にきつい」などの声があがっている。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
