「清楚系似合う」ぱーてぃーちゃん信子、ナチュラルメイク×白ニットの“別人級ショット”に反響「ショートもロングもイケるんか」「めちゃくちゃ可愛い！」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が10日、自身のXを更新。ナチュラルなヘアメイク×白ニット姿の“別人級ショット”を披露し、「だ、誰？」「雰囲気が違う」「信子ちゃん清楚系似合う かわいい」「最＆高 ショートもロングもイケるんか」などと反響を呼んでいる。
【写真】「だ、誰？」「清楚系似合う かわいい」ナチュラルヘアメイクで“別人級”の信子
「照れ」とつづり、マネージャーの投稿を引用リポストするかたちで白コーデで着飾った自身のバストアップ写真をシェア。
信子といえば、ツートンカラーのショートヘアにギャルマインドに裏打ちされた“強め”メイクがトレードマークであり、ロングヘアのウィッグも相まって普段とのギャップが際立っている。
これに対し「や、やべぇ、信子ちゃん可愛い」「可愛くて綺麗」「別人みたい」「これ信子ちゃんだったの!? めちゃくちゃ可愛い！いつものギャルスタイルだって可愛いから当たり前か」「臼田あさ美さんかと思った」「いろんなバージョン、見たい おでこ見せるやつ、とか」などと、驚きや称賛コメントが数多く寄せられている。
