グラビアアイドルの睫鄂娠（22）が13日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。グラビアショットを投稿した。

「お知らせ」と題し、「集英社『週刊ヤングジャンプ』で2度目の表紙巻頭を飾らせていただきました！」と報告した。

布面積が少なくバストの谷間を開放した白基調のビキニ水着姿の表紙に加え、ツインテール姿の赤いビキニ水着ショットや白T＆水色ロングスカート姿のフォトを公開。「今回は台湾に行ってきました 私、実は初海外です！ デジタル写真集『真央はまだ』も同日発売ですっ グラビア界揺るがしてこう！笑 見所しかないので絶対見て！」とつづった。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ可愛い」「わぁぁぁぁぁ好きすぎる」「えくぼ好き」「スタイル抜群」「強烈なインパクト」「破壊力半端ない」「最上級スイカップ」「たまらん成長投資枠」などのコメントが寄せられている。

睫遒脇別攜出身で、今年3月に芸能界＆グラビアデビュー。TikTokなどでも人気。バストはGカップ。趣味は筋トレ、音楽鑑賞、ショッピング。特技は柔軟、剣道、バレエ、つまようじをえくぼに挟むこと。好きな食べ物はイチゴ。身長153センチ。血液型B。