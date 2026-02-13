ミラノ・コルティナオリンピックは１２日、各地で競技が行われた。

１２日に行われたスノーボード女子ハーフパイプ決勝で、小野光希（バートン）が８５・００点で銅メダルを獲得した。同種目の日本勢では、前回北京大会銅の冨田せな（宇佐美ＳＣ）に続いて２大会連続のメダル獲得。チェ・ガオン（韓国）が９０・２５点で優勝し、３連覇を狙ったクロエ・キム（米）は８８・００点で２位となった。日本勢は清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４位、工藤璃星（同）が５位、冨田が９位だった。

一時は４位を覚悟

決勝３回目、残り２選手で暫定３位。小野は清水の好演を見て、「（自分が抜かれて）４位になるかな」と覚悟したという。ところが、清水は４位。最後の１人は２位以上が確定しており、小野はその瞬間、目を真ん丸にした後、しゃがみ込んで泣いた。

３回のうち最高点で競う決勝の１回目。三つ目に「フロントサイド１０８０」（横３回転）、四つ目に逆足が前の「キャブ９００」（横２回転半）といった持ち味とする多彩なトリックを披露した。「今までにない完成度でつなげられた」という演技で８５・００点の高得点をマーク。２、３回目はいずれも転倒したが、１回目を超えるために「攻められてすごく良い試合運びだった」と充実の表情を浮かべた。

１２人が決勝に進んだ前日の予選は１１位。不安そうな表情を浮かべていたが、決勝に向けては「下からのスタートなので、やるしかないと強い気持ちを持てた」という。

埼玉県出身の２１歳で、２０２５年３月の世界選手権では３位に入っている。今度は目標にしていた五輪で銅メダルを手にし、「いざ実物が目の前に来ると、本当に夢を見ているようなフワフワした感じ」と小野。「今までやってきたことを全部出せたので、純粋にうれしい」と感慨に浸った。（小沢理貴）