「JUNG KOOKは音の調整が必要ない！」 グラミー賞受賞プロデューサーのディプロ（Diplo）氏が、米エンターテインメント専門メディア「TMZ」のインタビューに応じ、BTS・JUNG KOOK（ジョングク＝28）の美声を絶賛した。韓国メディアが報じた。

BTSの復帰アルバム「ARIRANG（アリラン）」の制作について言及し「JUNG KOOKは、オートチューン（音情報補正プログラム）が必要ない。完璧な声を持っている」と話した。

ディプロは、ジャスティン・ビーバーやビヨンセ、マドンナ、デシュア・リパらとともに仕事をしてきた有名プロデューサーで、EDMグループMajor Lazer（メジャー・レイザー）のメンバーでもある。

韓国メディアのスターニュースは13日「ディプロのインタビューがきっかけで、ソーシャルメディアのX（旧ツイッター）などで話題になった。米国MSN、ピープル、ワールドミュージックアワード、ポップベース、ポップコア、スピン・オア・ビン・ミュージックなどが、公式アカウントを通じてこれを注目した」と報じた。