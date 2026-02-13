俳優でタレントの磯山さやかさんの『磯山さやか 2026.4-2027.3 卓上カレンダー』（ハゴロモ）が3月14日にリリース。表紙ビジュアルを公開され、予約受付が始まりました。



2025年11月に発売された「2026年１月始まり壁掛けカレンダー」に入りきらなかった未公開カットや、壁掛けカレンダーには収録されていない卓上カレンダー限定の衣装カットも掲載。多彩な表情をとらえた写真で構成された特別な一冊に仕上がった。表紙ビジュアルは、艶やかな雰囲気とヘルシーな美しさを兼ね備えたカットを採用。見るたびに惹き込まれる、特別な一枚です。



A5サイズ。発売記念イベントの開催を予定しています。



【磯山さやかさんプロフィール】

いそやま・さやか 1983年10月23日生まれ。茨城県出身。2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティやドラマで活躍。プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。ドラマ『身代金は誘拐です』（読売テレビ・日本テレビ系）に出演。YouTube「いそちゃんねる」では、写真集「余韻」のメイキングも公開している。