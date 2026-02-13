放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

鵜沼城主・大沢を支える妻・篠になぜか脅える視聴者続出。それもそのはず演じる映美くららは…

さっそく盛り上がりを見せる中、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。

今回は朝倉との義理から織田と対立し、自害に追い込まれた人物をご紹介！

ーーー

【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

浅井久政

ーー浅井長政の父。家督を長政に譲ってからも、大きな発言力を持つ。長政が同盟を結んだ織田信長をよく思っておらず、嫁いできた市にもつらく当たる。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

＜榎木孝明さん コメント＞

■出演のオファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。

時代劇の中でも時代の大転換期を描く戦国時代が最も好きなので、制作発表の時から出演を熱望していました。

お声掛けいただいた時は、本当に嬉しく思わずガッツポーズをとりました。

■かつて大河ドラマ「功名が辻」で浅井長政を演じ、本作ではその父・久政を演じることについての感慨や、実際現場に入られてのご感想をお願いします。

息子役の中島歩さんにかつての自分を重ねてみて懐かしく思いました。

現場では長政に家督を譲った久政の気持ちが、何の違和感もなくスーッと入って演じられました。

家を大事にしつつ、息子を見守る父親の気持ちを如何に出せるか楽しんで演じさせて頂きたいと思います。

ーーー

【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

