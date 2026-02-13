あなぶきアリーナ香川で、バレンタインの夜を彩るプロジェクションマッピングがきょう（13日）から3日間実施されます。昨夜、試験上映が行われました。

【写真を見る】屋根が「チョコまみれ」になる演出も あなぶきアリーナ香川でプロジェクションマッピング バレンタインデーをテーマに 13日から3日間実施

お菓子の城やハート、バラの花などバレンタインデーをテーマにした映像と音楽で、高松の夜を彩ります。



プロジェクションマッピングは、サンポート地区の夜型観光を推進しようと県などでつくる実行委員会がきょうから3日間、行うものです。

屋根がチョコまみれになる演出も

（香川県観光振興課 十河孝治副課長）

「アリーナにつきましては、イベント自体も非常に大きな集客力を誇っておりますのでサンポート高松のにぎわいを県内各地に波及させるように県としても取り組んでまいりたい」



実行委員会によりますと、昨年2回実施したプロジェクションマッピングとクリスマスマーケットをあわせると113万を超える人が来場したということです。きょうとあすは映像の上映にあわせて鑑賞クルーズも行なわれます。