【義母が絶縁されるまで】大嫌いだけど、育ててくれた母「感謝しないと…」＜第18話＞#4コマ母道場
わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！
第18話 怒る母の姿が今もトラウマ【シュンスケの気持ち】
【編集部コメント】
シュンスケさんはカツコさんがどんなに非常識な言動を繰り返しても、「親」という呪縛にとらわれ、「感謝しないと」と自分で自分を追い込んでいるようなところがあります。親であってもひとりの人間です。されて嬉しかったこともあれば、二度と会いたくないほどの傷を負わされてしまうこともあるでしょう。そんなとき「親だから」という言葉に惑わされないで、お互いにひとりの人間同士であるというスタンスで向き合ってみたら、はじめて自分の本当の気持ちが見つかるのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第18話 怒る母の姿が今もトラウマ【シュンスケの気持ち】
【編集部コメント】
シュンスケさんはカツコさんがどんなに非常識な言動を繰り返しても、「親」という呪縛にとらわれ、「感謝しないと」と自分で自分を追い込んでいるようなところがあります。親であってもひとりの人間です。されて嬉しかったこともあれば、二度と会いたくないほどの傷を負わされてしまうこともあるでしょう。そんなとき「親だから」という言葉に惑わされないで、お互いにひとりの人間同士であるというスタンスで向き合ってみたら、はじめて自分の本当の気持ちが見つかるのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび