TDRオフィシャルホテル、シー25周年と連動！ グッズ付き宿泊プランを販売
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル（東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル、ホテルオークラ東京ベイ、ヒルトン東京ベイ、グランドニッコー東京ベイ 舞浜、舞浜ビューホテル by HULIC）は、4月15日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル限定オリジナルグッズ付き宿泊プランを販売する。
【写真】東京ディズニーシー25周年グッズ発売へ！ カスタマイズできる「ジュビリーバッジ」など登場
■予約は宿泊日の2ヵ月前の同日から
今回登場するのは、東京ディズニーシーで4月15日（水）から2027年3月31日（水）まで実施される25周年のスペシャル・イベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」と連動した宿泊プラン。
本プランでしか手に入れることができない東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル限定のオリジナルグッズ「バニティーポーチ」が付属するプランで、同アイテムは、小物が収納できるポケット付きで、旅行や普段使いにも便利な仕様となっている。
各ホテルで宿泊プランが異なっており、ポーチが付く個数も異なるので事前のチェックが必要。
予約は、宿泊日の2ヵ月前の同日から電話またはインターネットで各ホテルにて受け付ける。宿泊プランは、ホテルによってはインターネットのみの場合もある。
各ホテルの宿泊プランは以下の通り。
■東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート
パークチケット：1デーパスポート購入権利付き（添い寝含む宿泊人数分）
客室タイプ／朝食：モデレートルーム（キャッスルスタイル）／朝食付き ほか
料金：【モデレートルーム（キャッスルスタイル）】
2名1室：1万5080円〜、3名1室：1万2320円〜、4名1室：1万1000円〜
備考：バニティーポーチ（1泊につき有料宿泊人数分）
■シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
パークチケット：1デーパスポート購入権利付き（宿泊人数分、滞在期間中入園）
客室タイプ／朝食：パークウイングルーム／朝食付き：ベッド2台、3台、4台
料金：2名1室：1万9750円〜、3名1室：1万5000円〜、4名1室：1万2625円〜
備考：バニティーポーチ（1泊1室につき2個）
■ホテルオークラ東京ベイ
パークチケット：1デーパスポート購入権利付き
客室タイプ／朝食：スーペリアルーム、エグゼクティブルーム（素泊まり、朝食付き、モーニングBOX付き）
料金：・スーペリアルーム
【素泊まり】シングル：2万8050円〜、ツイン：1万4492円〜、トリプル：1万285円〜、フォース：8228円〜
【朝食付き】シングル：3万1438円〜、ツイン：1万7880円〜、トリプル：1万3673円〜、フォース：1万1616円〜
【モーニングBOX付き】シングル：3万50円〜、ツイン：1万6492円〜、トリプル：1万2285円〜、フォース：1万228円〜
・エグゼクティブルーム
【素泊まり】シングル：3万5904円〜、ツイン：1万8419円〜、トリプル：1万2903円〜
【朝食付き】シングル：3万6674円〜、ツイン：2万498円〜、トリプル：1万5449円〜
【モーニングBOX付き】シングル：3万7904円〜、ツイン：2万419円〜、トリプル：1万4903円〜
備考：バニティーポーチ（1泊につき有料宿泊人数分）
■ヒルトン東京ベイ
パークチケット：1デーパスポート購入権付き
客室タイプ／朝食：素泊まり／ヒルトンルーム、デラックス、エグゼクティブ、エグゼクティブセレクト
料金：2名1室：2万3791円〜、3名1室：1万6772円〜、4名1室：1万3263円〜
備考：・バニティーポーチ（1泊につき大人で入力した人数分）
・駐車場無料（チェックイン日15時00分からチェックアウト後30分以内）
■グランドニッコー東京ベイ 舞浜
パークチケット：1デーパスポート購入権利付き（有料宿泊人数分）
客室タイプ／朝食：ガーデンスーペリアルーム／朝食付き、お部屋のみ
料金：【朝食付き】2名1室：2万1500円〜、3名1室：1万6900円〜、4名1室：1万4500円〜
【部屋のみ】2名1室：1万8500円〜、3名1室：1万3900円〜、4名1室：1万1500円〜
備考：バニティーポーチ（1泊につき有料宿泊人数分）
■舞浜ビューホテル by HULIC
パークチケット ：1デーパスポート購入権利付き（有料宿泊人数分、チェックイン・アウト日選択可能）
客室タイプ／朝食：ハーモニールーム、シンフォニールーム、コネクティング・ハーモニールーム／朝食付き、素泊まり
料金：【朝食付き】2名1室：1万3075円〜、3名1室：1万347円〜、4名1室：9613円〜
【素泊まり】2名1室：1万575円〜、3名1室：7847円〜、4名1室：7113円〜
備考：バニティーポーチ（1泊につき有料宿泊人数分）
コネクティング・ハーモニールームは最大6名まで利用可能
