申ジエが恒例の豪州合宿へ 金澤志奈や元世界ランク1位のコ・ジンヨンらも参加、楽しそうに研鑽を積む
申ジエ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。オフには恒例となっているオーストラリア合宿からの投稿が続いているが、今回は「ありがとう」の一言とともに写真や動画を公開した。
【動画】アゴ高でもなぜこんなに綺麗に出せる？ 申ジエのバンカーショット
1枚目は合宿に参加したメンバーの集合写真。前列左は昨年のメジャー大会「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」で悲願の初優勝を達成し、グリーンサイドで申から祝福を受けた金澤志奈、隣は「伊藤園レディス」で2位タイに入った工藤優海。後列左からベテラン男子プロのイ・テヒ、韓国女子ツアーで活躍するイム・ヒジョン、右は米国女子ツアーで通算15勝を挙げ、賞金女王と最優秀選手賞を2度獲得、2019年には世界ランキング1位にもなったコ・ジンヨン（3人とも韓国）だ。投稿では練習グリーンで全員が繰り返しパッティングをする様子を撮影した早送り動画や、アゴの高いバンカーからきれいに脱出する申のバンカーショット、ラウンド中にキツネが現れると人を恐れることもなくカメラの方に寄ってくる姿なども公開した。また合宿中のコースで2024年に開催された男女混合戦「ISPSハンダ オーストラリアオープン」の女子の部を制し、男子、アマチュアの優勝者たちと3人で撮った記念写真の前で嬉しそうにサムズアップする写真もあった。投稿を見た日韓のファンは「私が好きなプロがみんないる」「今シーズンに向けてしっかり準備してね」「みんなが良い結果を出せるように応援してます」などとコメント。また金澤や工藤のファンからは「申プロ、指導宜しくお願いいたします」との声もあった。申は昨年のメジャー大会「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」で優勝し、日本ツアーは通算29勝。永久シードを獲得できる30勝に王手をかけている。米国ツアーでも10勝、韓国ツアーなどを合わせると通算50勝以上を挙げており、世界ランキング1位に立ったこともある申が、また新しい勲章を手にすることをファンは期待している。
