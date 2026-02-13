2月9日の「肉の日」に合わせ、ナンチクと志布志畜産が曽於市の小学校などにオリジナルのブランド豚を提供し、給食として振る舞われました。



2月9日の肉の日、曽於市の月野小学校の給食は「ゆずポーク丼」です。エサに地元産のユズを加えたナンチクのオリジナルブランド豚です。



ナンチクと志布志畜産は地域貢献の一環として、毎年2月9日の肉の日に合わせ、曽於市、志布志市、大崎町の小中学校約50校に肉を贈っています。





（児童）「おいしい」「すごくおいしくてまた食べたい」（ナンチク・経営企画部・図師菜緒実さん）「地元の子たちに地元の食材を知って食べてもらいたいという思いで行った」子どもたちは地元のおいしい豚肉を口いっぱいにほおばっていました。一方、種子島の西之表市の国上小学校の給食では脂ののったブリが提供されました。地元の漁協や観光協会などでつくる「熊毛のさかな魅力発見・発信委員会」が贈ったものです。（児童）「みんなでおいしく食べましょう。手を合わせてください。いただきます」子どもたちは、おいしそうに頬ばっていました。（児童）「柔らかくておいしいです」「身がふっくらしていておいしくていつもと違うブリ」「皮までおいしくてご飯が進んだ」子どもたちにとって島の豊かな食を感じる良い機会になったようです。