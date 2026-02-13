華やかな“推し活ケーキ”登場 11色から選べる＆20文字までのメッセージで世界に一つだけのケーキに
推し活アプリ Oshibanaは、セミオーダー商品「推し色宝石箱ケーキ」の販売を新たに開始した。
【写真】キラキラかわいい！琥珀糖が乗った「推し色宝石箱ケーキ」
同商品は、ホテルや姫系スタジオで本人不在の生誕祭を開催したり、祭壇を作り込んだりするときのために、華やかな世界観にぴったりハマる特別なデコレーションケーキ。自分の推し色を選んでオーダーしやすく、お祝いのメッセージを指定できて、推しぬい、アクスタ、缶バッジ、その他たくさんのグッズと並べた撮影にもしっかり映える。スイーツのプロであるパティシエと推し活を見つめ続けてきた同アプリの運営が、デザイン画を何枚も描き、試作品を作り、ディスカッションしながら仕上げた。
大人っぽくまとめた「推し色の宝石箱」のようなケーキは、推しの大切な日を祝うのにぴったりな豪華なデザイン。推し色のマカロン、ハートの琥珀糖、クリームでできた3輪のバラなど、ロマンチックなアイテムをぎゅっと詰め込んだ。側面のキルティングのような仕上げのマジパンも、とてもかわいい雰囲気になっている。
さらに、それぞれの推し色に合わせた「きらきら星のかけら琥珀糖」がついているので、メッセージやバラの周りなどに自由に散りばめ、自分だけの宝石箱ケーキを完成させられる。
推しの名前やメッセージを20文字まで自由に指定し、ケーキ全体の色味を11色から選べるので、世界でただひとつのケーキに。イベントや誕生日のお祝いにもぴったりで、推し色でコーディネイトしたテーブルをかわいく彩る。
今回、同アプリの調査でも上位に入る人気の推し色をメインに、11色のバリエーションを用意。特に、ブルー系とグリーン系は繊細な色相の違いで2色ずつ用意している。
