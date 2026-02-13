投資で成功の杉原杏璃、株主優待で妄想「大型株沢山持ってる方は嬉しい日々ね」「ポップコーンとチュロスの食べ歩きしたり」
タレントで投資家の杉原杏璃が12日、自身のXを更新。日経平均株価が史上初の5万8000円を突破したことを受け、驚いた。
【写真】ディズニー妄想中（笑）株主優待を持って笑顔の杉原杏璃
Xでは「日経平均最高値更新！5万8000円超えるなんて凄いですね 大型株沢山持ってる方は嬉しい日々ね」と歓喜。
続けて「ディズニーランドの株主優待使ってポップコーンとチュロスの食べ歩きしたりー」と株主優待を妄想した。
杉原は以前、株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”こと桐谷広人氏とランチデートをしたことを報告し、「株友の桐谷広人さんとランチデートしてました お互いの株主優待券が5／31に切れちゃうので一緒に使い切りにかごの屋へ」と説明しながら「もともと私はキャピタルゲイン派なんですが、桐谷さんのおかげで優待生活になりつつありますw」とつづっていた。
【写真】ディズニー妄想中（笑）株主優待を持って笑顔の杉原杏璃
Xでは「日経平均最高値更新！5万8000円超えるなんて凄いですね 大型株沢山持ってる方は嬉しい日々ね」と歓喜。
続けて「ディズニーランドの株主優待使ってポップコーンとチュロスの食べ歩きしたりー」と株主優待を妄想した。
杉原は以前、株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”こと桐谷広人氏とランチデートをしたことを報告し、「株友の桐谷広人さんとランチデートしてました お互いの株主優待券が5／31に切れちゃうので一緒に使い切りにかごの屋へ」と説明しながら「もともと私はキャピタルゲイン派なんですが、桐谷さんのおかげで優待生活になりつつありますw」とつづっていた。