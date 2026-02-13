ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプの決勝が行われ、新潟県勢では工藤璃星選手が5位入賞、冨田せな選手が9位と健闘しました。



日本時間の13日未明に行われたスノーボード女子ハーフパイプの決勝。



県勢としてまず登場したのは12人中9位で予選を通過した冨田せなです。



【パブリックビューイング会場 声援】

「せ～な！せ～な！」





午前3時半過ぎ、地元妙高市では市民が声援を送ります。3本のランのうち最も高得点だった1本の得点で競う決勝、冨田は1本目で転倒し迎えた2本目。高難度のトリックを次々と決めると、最後まで滑り切り得点は68.25点。その後3本目は失敗し得点を伸ばせず、3度目のオリンピックは9位に終わりました。【冨田せな選手】「3本滑り切れたこと、3度目のオリンピック、こうしてこの舞台に戻ってこられたことにすごく感謝している」その冨田に続き登場したのは、新潟市の開志創造高校在籍で予選4位の工藤璃星。1本目で4位につけ迎えた2本目。高さのあるエアで持ち味を発揮し、16歳が大舞台で躍動します。1本目から得点を伸ばし81.75。3本目は失敗しますが、初のオリンピックで堂々の5位入賞を果たしました。【工藤璃星選手】「これからまた成長させられるような大会になったかなっと思っている」14日未明には男子の決勝が行われます。