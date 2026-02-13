昨年秋、ニセ警察詐欺で約２５８万円相当をだまし取られる被害に遭った新潟県五泉市の４０歳代男性が報道陣の取材に応じた。

複数の男が犯罪への関与や逮捕をほのめかして被害者を追い込む手口が明らかにされ、「どこかで助けてというサインを出せれば」と唇をかんだ。

昨年９月１０日午後、自宅に携帯電話会社の社員で「アオキ」と名乗る男からかかってきた電話が始まりだった。「個人情報が不正なことに使われている」。その後、福岡県警の警察官をかたる別の男の「カワムラ」につながった。銀行口座やクレジットカードが不正に作られたことを理由に、「逮捕、起訴される可能性がある」と説明された。

警察官の男は、「大きな犯罪集団の詐欺行為に巻き込まれ、あなたはこの仲間の一人だ。証拠が出てきた」。偽の逮捕状などが送られ、不安が募った。思わず男性は「どうしたらいいんですか」と問いかけた。

警察官は「身の潔白を証明する優先捜査のために、私が責任を持って検事にかけあう」とし、福岡地検の検事「スドウ」を紹介。秘匿性の高いメッセージアプリ「テレグラム」を使用して、検事とのやりとりをしていく。同月３０日、男性は捜査名目で計約２５８万円分の暗号資産を送金した。さらに金銭を要求されたことなどを不審に思い、被害に気づいた。

男性は警察官らと一度も顔を合わせなかったが、事件に巻き込まれた不安や、捜査に協力するという相手の姿勢からだまされてしまった。「なんであんなに信用したんだろう。でも、何とかなるかもしれないという藁（わら）にもすがる思いだった」と振り返る。

取材中はスマホを握りしめ、時折画面を見つめてニセ警官とのやりとりを振り返った。「自分と同じような被害に遭う方が少しでも減ってほしい」。詐欺被害がなくなることを願っている。

昨年の県内の被害、過去最多…被害額は１４億円超

県内の昨年の特殊詐欺は、認知件数が前年比８９件増の２９３件、被害額が同５億５３８２万円増の１４億５２６０万円（いずれも暫定値）で、ともに過去最多。警察官らをかたる「ニセ警察詐欺」が４割以上だった。

県警生活安全企画課によると、警察官などをかたりＬＩＮＥといったＳＮＳを利用して現金をだまし取るニセ警察詐欺の被害が顕著だ。被害の認知件数は同４４件増の１３５件だった。被害額は同６億１２１３万円増の１０億６３８万円。

年代別では、１０歳代が１人、２０歳代が９人、３０歳代が２２人、４０歳代が１４人、５０歳代が２０人、６０歳代が２０人、７０歳代が３４人、８０歳代が１４人、９０歳代が１人。高齢者だけでなく２０〜３０歳代にも被害が広がっている。

さらに、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺は同３７件増の１６９件で、被害額は同６億１９７０万円増の２０億６０４２万円だった。

同課の菅野麻由子安全安心推進室長は、「警察官がＳＮＳを利用して連絡することは絶対にない。お金の話が出たらすぐに詐欺を疑ってほしい」と話している。