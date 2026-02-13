寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が2月13日に放送。金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介氏と、中道改革連合代表選挙について意見を交わした。

寺島アナ「中道改革連合、新代表、今日選出。中道の代表選挙が今日告示され、いずれも立憲民主党出身の階猛氏、小川淳也氏が立候補を届け出ました。今日の議員総会で、党所属の国会議員49人の投票によって新代表が選出されます。代表選挙は立憲民主党出身21人と公明党出身28人の合わせて49票で争われます。公明党出身者は立候補せず、公明党側は自主投票とします。また、今回限りの規定として立候補に推薦人は不要としました。中道の代表選、これは内藤さんはどうご覧になりますか？」

内藤「だけど、推薦人をするほど人がいるんですか？」

寺島「いないんですよ」

内藤（笑）

寺島「だって、これまでは20人、推薦人必要だったんですけど」

内藤「一応、理論上2人出られるんですよね」

寺島「そうです。49人ですからね、理論上は、はい。一時は、10人でどうか、みたいな意見も出たらしいですけれどもね」

――中略――

内藤「はっきり言って、今回の選挙で落ちるべき人が落ちたと。で、こういうこと言うと怒る人がいると思うんですけど、要は今までものすごい嫌われたわけです、国民に、はっきり言って。たいていの人から嫌われてたのが、やっぱり組織票で生きながらえたものがようやくなくなったと」