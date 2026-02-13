渡辺直美、19年前10畳の部屋で撮影された写真が話題「若くて懐かしい」「みんなスターになってて貴重」
【モデルプレス＝2026/02/13】お笑いタレントのエハラマサヒロが2月12日、自身のInstagramを更新。お笑い芸人の渡辺直美と写った19年前の写真を公開し、注目が集まっている。
【写真】38歳吉本芸人「みんなスターになってて貴重」19年前10畳の部屋で撮影された集結ショット
エハラは、2月11日に東京ドームで開催されたコメディショー「渡辺直美 （20） in 東京ドーム」に訪れたことを報告。芸歴1年目の渡辺と知り合っていたことから「カメラフォルダに、19年前、10畳の部屋（結婚前にちーちゃんの一人暮らしの部屋に転がり込んでたヒモ時代）ギュウギュウでたこ焼きやってた写真があったのよ」とつづり、19年前の写真を複数枚公開。
この写真には「トレンディエンジェル斉藤、GO皆川、渡辺直美、カジサックチャンネルにいた吉富Aボタン」が写っていることを記し「20年のうちにそれぞれ羽ばたいて直美は特に見えない場所まで飛んでいってホンマにすごいよ」と感嘆の声を上げている。
この投稿に「若くて懐かしい」「みんなスターになってて貴重」「ギャルっぽい」「直美ちゃん可愛い」「夢がある時代」「2人は仲良しですね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆エハラマサヒロ、19年前の渡辺直美との写真を公開
◆渡辺直美らの19年前写真に反響
