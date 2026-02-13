3児の母・小倉優子「包丁もまな板も使わない」簡単レシピ3品公開「栄養満点ご飯」「どれも美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/13】タレントの小倉優子が2月12日、自身のInstagramを更新。簡単レシピ3品を披露し、話題が集まっている。
【写真】3児のママタレ「どれも美味しそう」炊き込みご飯・きゅうり塩昆布和えなどの簡単献立
小倉は「やる気ない日の救済ごはん」と記し、「今日は省エネです…」「包丁もまな板も使わない！」とテロップを添えた料理動画を投稿。鶏もも肉や油揚げ、しめじの石突きをハサミでカットした「きのこ鶏炊き込みご飯」や、ラップの上できゅうりを叩き、味付けした「たたききゅうり塩昆布和え」、鶏ガラスープの素を使った「卵わかめスープ」を作り、カラフルなメニューを公開した。
この投稿に「可愛くて料理上手で神がかってる」「簡単で真似したい」「憧れのお母さん像」「どれも美味しそう」「栄養満点ご飯」「レシピ天才」「挑戦したい」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】3児のママタレ「どれも美味しそう」炊き込みご飯・きゅうり塩昆布和えなどの簡単献立
◆小倉優子「包丁もまな板も使わない」レシピを公開
小倉は「やる気ない日の救済ごはん」と記し、「今日は省エネです…」「包丁もまな板も使わない！」とテロップを添えた料理動画を投稿。鶏もも肉や油揚げ、しめじの石突きをハサミでカットした「きのこ鶏炊き込みご飯」や、ラップの上できゅうりを叩き、味付けした「たたききゅうり塩昆布和え」、鶏ガラスープの素を使った「卵わかめスープ」を作り、カラフルなメニューを公開した。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿に「可愛くて料理上手で神がかってる」「簡単で真似したい」「憧れのお母さん像」「どれも美味しそう」「栄養満点ご飯」「レシピ天才」「挑戦したい」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】