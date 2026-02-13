きょうは広く晴れて、名古屋では3月中旬並みの暖かさになるでしょう。

正午前の名古屋市内は、雲が出ています。この時間の気温は11.4℃で、風は強くありません。

きょうは午後も広く晴れるでしょう。降水確率は各地0％で、天気の崩れはなさそうです。日差しが多く空気がカラッとして、洗濯日和になるでしょう。



最高気温は名古屋や尾鷲で14℃、岐阜や津などで13℃の予想です。平年より3℃ほど高く、季節先取りの陽気になるでしょう。

週末は各地で3月中旬～下旬並みの暖かさに

【週間予報】

週末は上空に暖かい空気が流れ込み、各地で3月中旬～下旬並みの暖かさになるでしょう。来週も平野部を中心に晴れて、平年より気温の高い日が多くなる見込みです。



朝晩はしばらく冷え込みが続くでしょう。一日の寒暖差で体調を崩さないよう、お気をつけください。