１３日前引けの日経平均株価は前日比４１３円２５銭安の５万７２２６円５９銭。前場のプライム市場の売買高概算は１６億９６０８万株、売買代金概算は５兆６１８１億円。値上がり銘柄数は２６９、値下がり銘柄数は１２９６、変わらずは２９銘柄だった。



日経平均株価は下落。前日の米株式市場では、ＩＴ・ハイテク株に売りが膨らみＮＹダウが６６９ドル安となりナスダック指数も下落した。この米株安を受け、東京市場も売り先行でスタート。日経平均株価は一時５万７０００円台を割り込み、前日比で９００円を超える下落となる場面があった。米株安を受け、前日に決算を発表したソフトバンクグループ＜9984＞が大幅安となったほか、東証プライム市場の８割を超える銘柄が下落するなど幅広く売られた。８日の衆院選での自民党大勝を背景に株式市場は急激な上昇を演じただけに利益確定売りが膨らんだ。なお、株価指数オプション２月物の特別清算指数（ＳＱ）値は５万７０４５円６５銭だったとみられている。



個別銘柄では、フジクラ＜5803＞や日立製作所＜6501＞、ＪＸ金属＜5016＞が下落し、リクルートホールディングス＜6098＞やＮＥＣ＜6701＞が売られた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や任天堂＜7974＞が安い。半面、決算内容が好感されたキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が急伸したほか、東京エレクトロン＜8035＞やディスコ＜6146＞、ファーストリテイリング＜9983＞が値を上げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

