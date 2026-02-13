衆院選に大敗した中道改革連合。野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表の辞任に伴う代表選が１３日に投開票が行われ、新代表を決定する。立候補したのは、小選挙区で議席を守った階猛（しな・たけし）氏と小川淳也（じゅんや）氏。階氏の息子がイケメン俳優であることが判明し、ネットが驚きに包まれている。

階氏の息子とは、俳優・モデルの階晴紀（しな・はるき）。ＴＢＳ系日曜劇場「下剋上球児」で観月役、同局系「まさかの一丁目一番地」で長嶋一茂役を演じたほか、フジテレビ系「人事の人見」田臥一耀役など出演作多数。ＪＪモデルオーディション２０２５「＃国民的彼氏」ではファイナリストとなった。特技は野球で、１５年続けていたという。最初は芸人を目指していたが、俳優に転向した。

階氏のＹｏｕＴｕｂｅ「しなたけしチャンネル」では、１月３１日に公開された「息子は見た！しなたけし『虚像と実像』」と題した動画に登場。その中で階氏は「私の２番目の息子、次男に来てもらいました」と晴紀を紹介。晴紀は「次男の階晴紀と言います。晴れるに２１世紀の紀と書いて、晴紀と言います。よろしくお願いします」とさわやかな笑顔であいさつした。

晴紀は１３日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、「昨日の撮影で撮ってもらった、笑」と端正な顔立ちの近影をアップ。

ネットは「めっちゃイケメンです」「似てる」「全然知らなかった！こうして見るとそっくりですね」「気になったから調べたら超絶イケメンだった」「階猛サン以上に息子サンが認知され 人気が出る予感が」「かなりサッパリしたイケメン」「サナ活とかイケメン息子の存在を知ったらメロメロだろう。イケメン最強」とくぎ付けになった。