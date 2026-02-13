音無美紀子、庭の梅が満開に 春の訪れ感じさせる自宅ショットに反響「見事ですね〜」「とっても幸せな気分に」 夫は村井國夫
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が11日、自身のインスタグラムを更新。「四週間の巡業から帰って来ました」と報告するとともに、外出中に自宅の庭で満開になっていたという“わが家の梅の木”を写真で紹介した。
【写真】「見事ですね〜」「綺麗です」梅の花が満開になった音無美紀子の自宅庭 ※5枚目
音無は1月15日の投稿で、舞台『風を打つ』（1月15日〜2月18日）への出演のため、4週間にわたって自宅を留守にすることを明かしていた。
投稿では「夫が、新横浜駅まで迎えに来てくれました。息子と男二人。たまに麻友美が帰って来ては、お料理を作り置きしてくれたようですけど、掃除、洗濯、などなど、主婦はやっぱり大変なんだあ、と思ったようでして（笑）」と車で迎えに来た夫・村井の写真を添え、車内でしたと思われる会話の一部を紹介。
また「気が付けば、庭の梅の木が満開でした」と、久しぶりに帰った自宅で咲いている梅の木の写真を公開し、「可憐に咲く梅の花。寒くても、時が来れば、こうして咲いてくれるのね」と春が近づいていることを喜んでいた。
コメント欄には「長旅お疲れ様でございました」「ご主人様もホッとされてますよね〜 梅の木綺麗です」「お庭の梅が満開でお出迎え!!」「梅の木、見事ですね〜。美しい」「見事な垂れ梅ですこと!!」「とっても幸せな気分に」など、さまざまな声が寄せられている。
