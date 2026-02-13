「それ、スマートウォッチなの？」「見た目アナログ、中身は最先端」通知も健康管理もできるクラシックルックの腕時計
スマートウォッチは便利だけど、スポーティすぎたり、デジタル感が強いのは自分のファッションに合わない…と感じている人もいるはず。今回は、ぱっと見はクラシックな腕時計なのに、通知や健康管理などの機能をしっかり備えた“アナログ見え”モデルを厳選。仕事でも浮かず、大人の手元に自然に馴染むスマートウォッチを紹介する。
【写真】「それ、スマートウォッチなの？」見た目は完全アナログ…でも健康管理や通知もこなす優等生
■Garmin vivomove Sport Peach Gold/Cocoa
アナログ針と隠れたタッチディスプレイを組み合わせたハイブリッドモデル。通常時はシンプルな腕時計として機能し、通知やデータ確認時だけ画面が浮かび上がる仕組みだ。心拍数や血中酸素、睡眠トラッキングなど健康管理機能も充実。Peach Gold×Cocoaの配色はやわらかく上品で、ユニセックスながら女性の手元にも自然に馴染む。バッテリーは約5日間持続。
●おすすめポイント
・ディスプレイが隠れる“完全アナログ見え”
・健康管理機能が本格派
・上品で柔らかいカラー展開
■CASIO G-SHOCK G-SQUAD GBA-900UU-5A
タフネスで知られるG-SHOCKのBluetooth連携モデル。歩数計測やスマホ通知、トレーニングログ管理などに対応し、スポーツシーンで活躍する。スマホと接続すれば距離計測や自動時刻修正も可能。電池式で約2年駆動するのも強み。ミリタリーカーキのカラーはカジュアルコーデと好相性で、デジタル感は抑えつつ機能性をプラスしたい人に向く。
●おすすめポイント
・G-SHOCKらしい耐久性
・電池式で長寿命
・スポーツログ管理が可能
■EDIFICE ECB-900DB-1B
クロノグラフ仕様のアナデジモデルにBluetooth機能を搭載。スマホ連携で自動時刻修正やワールドタイム設定が可能。タフソーラー搭載で電池交換の手間も少ない。ステンレスベルトとブラック×ブルーの文字盤はビジネスシーンにも違和感がなく、スーツスタイルにも合わせやすい。健康管理よりも“効率重視”のスマート機能を求める人向け。
●おすすめポイント
・タフソーラーで充電不要
・ビジネス向きデザイン
・スマホ連動で時刻自動調整
■Xiaomi Watch S4
1.43インチ有機ELを搭載した高機能モデル。文字盤デザインのカスタマイズ性が高く、アナログ風表示にも変更可能。150種類以上のワークアウト、GNSS内蔵、通話機能などフルスペック級の機能を備える。最大約15日間駆動するバッテリーも魅力。見た目はシンプルだが中身は本格派。スポーツも日常管理も一台で完結させたい人に向く。
●おすすめポイント
・高精細有機ELディスプレイ
・150種以上の運動モード
・約15日間のロングバッテリー
■HUAKUA スマートウォッチ
丸型デザインのエントリーモデル。Bluetooth通話、通知表示、歩数計測、天気表示など基本機能を一通り搭載する。IP68防水対応で日常使いもしやすい。1.39インチの大画面ながら価格帯は比較的抑えめ。スマートウォッチをまず試してみたい人や、コスパ重視で選びたい人に向く。
●おすすめポイント
・通話機能付き
・IP68防水
・コストパフォーマンス重視
■Withings ScanWatch Light
針式アナログに小型ディスプレイを組み合わせたハイブリッドモデル。外観はほぼクラシック時計で、通知は控えめ表示。睡眠スコアや血中酸素、女性の健康管理などヘルスケア機能が充実。最大約30日間持続するバッテリーも大きな強みだ。フランスデザインらしい洗練された佇まいで、“スマートウォッチに見せたくない人”に最適。
●おすすめポイント
・最大約30日間バッテリー
・アナログ主体の上品デザイン
・ヘルスケア機能が充実
便利なスマートウォッチを使いたいけど、アナログの文字盤も捨てがたい…充電を忘れそうで怖い…そんな人には、“アナログ見え”モデルを選んでみてほしい。大人の手元にちょうどいい一台を選んでみよう。
