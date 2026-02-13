『The Performance』にTHE RAMPAGE×RIIZE、ALPHA DRIVE ONE出演決定
4月10日、11日、12日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される音楽フェスティバル『マイナビ presents The Performance』の追加出演アーティストが決定。THE RAMPAGE×RIIZE、ALPHA DRIVE ONEが新たにラインナップに加わった。
【写真】アツいステージに期待！THE RAMPAGE×RIIZE
同フェスは、2024年4月の初開催以来、累計11万人を動員し、数々の印象的なステージを生み出してきたグローバルミュージックフェスティバル。Mrs. GREEN APPLE×NiziUやZEROBASEONE×Travis Japanなど、音楽シーンの境界線を越える“ツーマン企画”を届けてきた。
今回のツーマン企画はTHE RAMPAGE×RIIZEに決定した。THE RAMPAGEは、3つのオーディションを経て選ばれた16人組ダンス＆ボーカルグループで、デビューから1年足らずで12万人動員の全国ツアーを完遂し、2021年には初の東京ドーム2Days単独公演を成功させるなど、一気にトップアーティストへと登りつめた。デビュー10周年となる今年2月からは、全国12都市23公演のアリーナツアーを予定している。RIIZEとTHE RAMPAGEという“ドームアーティスト”同士がぶつかり合う熱いステージとなる。このステージは4月10日に実施される。
4月12日には、グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』で、全世界から約2600万票という圧倒的な支持を集めて誕生した8人組ボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONEの登場が決定した。今年1月の韓国デビューでは、アルバム発売初日にミリオンセラーを達成するという快挙を成し遂げ、デビュー曲で韓国地上波3局の音楽番組すべてで1位を獲得。9年ぶりとなる記録を打ち立てたボーイズグループとして大きな注目を集めている。
今回の発表をもって、『マイナビ presents The Performance』のステージを彩る全アーティストが解禁となった。
■『マイナビ presents The Performance』概要
開催日時：4月10日（金）、11日（土）、12日（日）
開催場所：神奈川・Kアリーナ横浜
出演者（五十音順）：
4月10日（金）：RIIZE／THE RAMPAGE
4月11日（土）：EVNNE／ATEEZ／SUPER★DRAGON／VERIVERY／MAZZEL／RIIZE／ROIROM
4月12日（日）：aoen／ALPHA DRIVE ONE／ATEEZ／NCT WISH／xikers／THE JET BOY BANGERZ／Hearts2Hearts
