AAA・宇野実彩子、脱退の西島隆弘に感謝とエール「共に重ねてきた歌声を、ずっと忘れないよ」
ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子（39）が13日、自身のインスタグラムを更新。11日に発表した西島隆弘（39）のAAA脱退について言及した。
【動画】西島＆宇野が長年歌い続けた楽曲「drama」
宇野は「5人でまた同じステージに立てる日を、ずっと願ってきました。言葉では言い表せないほど、さまざまな想いがあります」との書き出しで、「正直、まだ気持ちが追いつかない部分もあります。でもそれ以上に、一緒に過ごしてきた時間に感謝しています」と感謝。
続けて「にっしー、20年間本当にありがとう。デビュー前から、さまざまな景色の中で共に重ねてきた歌声を、ずっと忘れないよ。体も心も大事にしてね。これからの幸せと健やかな日々を心から願っています」と20年間の“仲間”である西島にエールを送った。
今後について「まもなく、AAAのファンミーティングが始まります。会場に来られる方も来られない方も、みんなの想いと信じて待っていてくれた日々を私たちが大切に受け止めて、一人ひとりの笑顔につながる時間にしたいです。真司郎と秀太と一緒に、精一杯、懐かしくて温かいファンミーティングにします」と報告し、最後に「私はAAAとして歩み続けていきます。ファンのみんなには変わらず見守ってほしいです。これまでもこれからも、いつもありがとう」と、最後にAAAの楽曲でもある「虹」の絵文字をつけて、ファンにメッセージした。
西島は11日、西島のスタッフが公式サイトとSNSで「このたび、西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と説明し、「治療に専念するため、本日をもちましてAAA を脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます」と伝えていた。
