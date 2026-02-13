2月5日（木）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、大きな“うちわ”にはしゃぐMCのDAIGOが注目を集めた。

©ABCテレビ

この日のテーマは「ポテサラのバリエーション」。モッツァレラチーズとトマトを使ったイタリアンなポテトサラダ「バジルポテサラ」を辻調理師専門学校の紫藤慧先生から教わった。

先生によれば、ポテトサラダにしっかりと味をなじませるコツは「じゃがいもの粗熱をとる」こと。熱を加えてやわらかくなったじゃがいもは、熱々のままだとマヨネーズなどの調味料を「弾いてしまう」ため、温かさが残る程度まで温度を下げるポイントという。

©ABCテレビ

そこで、DAIGOが取り出したのは「ビッグうちわ」。直径30cmほどはありそうなうちわでしっかりとあおぎ、じゃがいもを冷まそうというのだ。

【動画】一般的なレシピではゆでてやわらかくするじゃがいもを、今回は手軽に電子レンジで加熱。余分な水分が飛ぶため、ベチャッとした水っぽい仕上がりを防ぐメリットも！

©ABCテレビ

その大きさに思わずテンションが上がったのか、さっそく“鰻屋さんごっこ”を始めるDAIGO。まるで鰻を焼く職人のごとく、下に添えた手に上からうちわを叩きつけ、バタバタと音をたてながら懸命に風を送った。

先生からも「いい感じです」とお褒めの言葉をいただくも、やがてスタッフの視線に気づいた様子のDAIGOは「あ、（下の）手はいらない？」とバタバタあおぎをストップ。どうやらひっきりなしのバタバタ音を、スタジオのマイクが「すっごい拾ってた」ようで、先生には好評でも音声スタッフには“大不評”だったのだ。

「（バタバタあおぎは）やめましょうね」とDAIGOが反省すれば、「はい、ちょっとみなさんの視線が痛かったですね（笑）」とともに落ち込む紫藤先生。ビッグうちわについついはしゃいでしまった仲よし師弟に、視聴者からは「楽しいよね。だって推し活サイズのうちわだしw」「かわいいふたりwww」などの声が上がっていた。

（※レシピ）

バジルポテサラ

＜材料（2人分）＞

じゃがいも（メークイン） 300g

アボカド 1個

ミニトマト 8個

モッツァレラチーズ（一口タイプ） 8個

マヨネーズ 30g

バジル 5g

バージンオリーブ油 小さじ1

塩 適量

＜作り方＞

（1）じゃがいもは皮をむいて2cm角に切り、耐熱ボウルに入れて塩をふり、ラップをかけて600Wの電子レンジで5分加熱し、粗熱を取る。

（2）ミニトマトはヘタを取って縦に4等分に切り、モッツァレラチーズは半分に切る。

（3）アボカドは種と皮を取り、2cm角に切る。

（4）バジルは粗みじん切りにし、マヨネーズと合わせる。

（5）（1）のじゃがいもの粗熱が取れたら（2）、（3）、（4）を入れて混ぜ、器に盛り、全体にバージンオリーブ油をかける。

©ABCテレビ

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「バジルポテサラ」の調理の様子は、2月5日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。