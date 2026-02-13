「松屋・松のや」×「ちいかわ」コラボ企画第2弾 “鬼辛カレー”登場＆オリジナルフィギュアプレゼント
松屋フーズでは17日午前10時より、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」、とんかつ店の「松のや」において、「ちいかわ」とのコラボ企画第2弾を開始する。3月31日午前9時59分までの期間限定。
【写真】抽選で当たるオリジナルコラボどんぶり
コラボメニュー第2弾としてこだわりの本格スパイス使用、「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」を販売する。原作に登場する「鬼辛カレー」をイメージした商品で、オリジナルのポップアップシートとピックを添えて提供。コラボメニュー1品の注文につき、「松屋」×「ちいかわ」コラボ限定「オリジナルフィギュア」（デザインは全6種類）が1個、ランダムでもらえる。また、おこさまメニュー1品の注文につき、「松屋／松のや」×「ちいかわ」コラボ限定「オリジナルスライドパズル」（デザインは全6種類）を1枚、ランダムでプレゼント。
さらに、コラボ限定「オリジナルコラボどんぶり」をWEB抽選で100人にプレゼント。注文金額合計税込800円以上のレシートで応募できる。
