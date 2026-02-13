【西友の最新チラシ】山崎コッペパン、ビーノが106円！今週末のお買い得商品をチェック《2月13日〜15日》

スーパーの「西友」では、2026年2月13日から15日までの期間を対象にしたお得なチラシを公開中です。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。

今週末の「スゴ×トク」は？

特に注目したいのは「スゴ×トク」の対象商品です。昨年トライアルが西友を買収したことで、一部の商品が求めやすい価格で提供されるようになりました。

以下は対象商品の一例です。

・山崎コッペパン ジャム＆マーガリン／つぶあん＆マーガリン【106円】

・雪印コーヒー ゴクうまボトル（230ml）【106円】

・おかめ 極小粒 ミニ3（50g×3）【85円】

・ナチュレ 恵megumi（400g）【160円】

・東ハト ビーノ うましお味／ブラックペッパー味（各56g）【106円】

・明治 きのこの山 宇治抹茶（64g）／たけのこの里 西尾抹茶（61g）【193円】

・プリマハム 香燻あらびきウイインナー 2個束（180g）【301円】

2月14日は「バレンタインデー」

今年のバレンタインデーは"土曜日"。おうちでチョコレートを楽しむのもいいかもしれません。

>編集部のおすすめは、ロッテ「プレミアムガーナ 濃厚生チョコ 芳醇カカオ／芳醇ミルク（各12枚入）」です。価格は各430円。いつもよりちょっと贅沢なチョコを楽しんではいかが。

ほかにもお買い得品は多数あるので、西友を利用する人はチラシをチェックしてみてください。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）