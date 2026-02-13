「引っ越し」辻希美、床暖房の導入に備えリビングを大移動 「大工事」決断の裏には第5子次女・夢空ちゃんの成長見据えた親心も
タレント・杉浦太陽（44）の妻でタレントの辻希美（38）が12日、自身のブログを更新。「引っ越しします リビングを…!!!! 笑」とちゃめっ気交じりにつづり、自宅内で大きな配置換えを行ったことを写真を添えて明かした。
【写真】「床暖の工事が始まりましてリビングをスタジオに移動」辻希美が紹介した“大工事”を行う自宅内
辻は「と言うのも今日から床暖の工事が始まりましてリビングをスタジオに移動させました笑」と理由を説明し、作業を行う様子など自宅内の写真をアップ。
「とんでもない大工事」だと言うが、それを決断したのには生後半年を過ぎた第5子次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の成長も関係しているようだ。辻は「でもでも…早く床があったかくなるといいな 夢がハイハイする前に…」と記しており、夢空ちゃんが床の上を動き回る時期に備えて、一刻も早く快適な環境を整えてあげたいという、母心をのぞかせていた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
