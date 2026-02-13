“ガリガリ君”が侍ジャパンのユニホーム姿に 『ガリガリ君リッチ』ダブルベリーチョコ味が2・17登場
赤城乳業は、『ガリガリ君リッチ サクラ咲くダブルベリーチョコ味』を17日より全国発売する。
【画像】侍ジャパンデザインに“ガリガリ君”をあしらったオリジナルフェイスタオル＆ミニVメガホンセット
同商品は、『ガリガリ君リッチ』シリーズ20周年を記念した第2弾商品として、野球日本代表「侍ジャパン」を盛り上げるために、ガリガリ君史上初めて侍ジャパンのユニホームを着た商品を発売。ストロベリーとラズベリーの果汁を配合したアイスキャンディの中に、ストロベリーとラズベリー果汁を配合したかき氷にチョコチップを混ぜ込み、桜風味に仕上げた。
春らしい味わいと縁起の良い商品名で、パッケージでは投打に楽しく野球をするガリガリ君を3パターン準備。さらに、抽選で合計300人に「ガリガリ君×侍ジャパン 観戦盛り上げセット」が当たるキャンペーンを実施。侍ジャパングッズのデザインをベースに“ガリガリ君”のキャラクターをあしらった、観戦にぴったりのオリジナルフェイスタオルとミニVメガホンのセットとなっている。
