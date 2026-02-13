今年の夏は「甘くて涼しい」が気分。サーティワン アイスクリーム×Wpc.コラボの日傘＆ビニール傘が登場

ワールドパーティーが展開する傘ブランド「Wpc.（ダブリュピーシー）」は2月6日、サーティワン アイスクリームとのコラボレーションアイテムとなる折りたたみ日傘7種とビニール傘2種の販売を開始しました。

■人気フレーバーを表現したデザイン

同コラボでは、「甘くて、涼しい。“夏の人気者”」をテーマに、傘の持ち手をサーティワン アイスクリームのフレーバーで表現したデザインや、様々なフレーバーを散りばめたデザインによるアイテムが登場。

日傘は、UVカット率・遮光率100％でUPF50＋の生地を使用しているほか、はっ水加工も施されている晴雨兼用となっています。

「遮光プレイフルアイスクリームミニ」（4,730円）は、丸く仕立てた持ち手を人気フレーバーで表現した折りたたみ日傘。ベージュ（ジャモカアーモンドファッジ）、ピンク（ラブポーションサーティワン）、ミント（ポッピングシャワー）、ラベンダー（コットンキャンディ）の4種類を展開しています。

本体には、持ち手と同じフレーバーのぷっくりとしたワンポイント刺繍を施しているほか、サーティワン アイスクリームを象徴するピンクのスプーンチャームも付けています。

「遮光アイスクリームパターンミニ」（4,620円）は、ベージュ、ミント、チャコールの3色から選べる折りたたみ日傘。傘にプリントされたフレーバーが、生地色とリンクしています。傘ケースにはアクセントとして大きなリボンを付けました。

「アイスクリームパターンアンブレラ」（3,410円）は、人気フレーバーを傘全体に散りばめたビニール傘です。ブルーとピンクの2色展開で、それぞれに7つのフレーバーをプリントしています。

傘の縁には、“なみなみ”パイピングを施しています。ピンクのスプーンチャームも付けました。

■商品概要

商品名：サーティワン アイスクリーム×Wpc. 遮光プレイフルアイスクリームミニ

カラー：ベージュ、ピンク、ミント、ラベンダー

価格：各4,730円

商品名：サーティワン アイスクリーム×Wpc. 遮光アイスクリームパターンミニ

カラー：ベージュ、ミント、チャコール

価格：4,620円

商品名：サーティワン アイスクリーム×Wpc. アイスクリームパターンアンブレラ

カラー：ブルー、ピンク

価格：3,410円

取扱い：Wpc.公式オンラインショップ、Wpc.直営店舗、全国の取扱店舗

（フォルサ）