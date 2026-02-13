思わず写真に撮りたくなる！バレンタイン絶品チョコスイーツレシピ


【絶品4品】料理レシピ本対象受賞！もう迷わない「バレンタイン」の手作りチョコスイーツ

2025年第12回お菓子部門の料理レシピ本大賞を受賞した人気書籍から、バレンタインに映える“簡単・華やか”チョコレシピをピックアップ。写真に撮りたくなる可愛さと、作りやすさのバランスが絶妙。今年は自慢したくなる、とっておきのスイーツづくりに挑戦してみませんか。

※この企画は書籍『気楽に作れて、これ以上おいしいレシピを私は知らない。』（KADOKAWA）の内容を再掲載、再構成しています。

misaさん


教えてくれたのは▷misaさん

簡単スイーツやおつまみ、子どもと作れるレシピをSNSで発信。Instagram（@misa_ ihouse）フォロワー数は37万人超。

『気楽に作れて、これ以上おいしいレシピを私は知らない。』

レンチンOK、道具や手間は最小限。でもちゃんとおいしくて華やかなスイーツが作れる！　気軽にプレゼントできるお菓子のレシピをたっぷり収録。

■レシピについて

● 板チョコは、ロッテ「ガーナ」を使用しています。

● チョコレートはホワイトチョコレートでは代用できません。

● 卵はMサイズを使用しています。

● バターを電子レンジで加熱する場合は、必ずラップをしてください。多少だまが残っていても混ぜて溶ける程度なら問題ありません。加熱しすぎには注意してください。バターが入っておらず、特に記載のないものはラップは不要です。

● オーブンは電気オーブンを使用しています。焼き時間は熱源や機種によって差が出ますので、レシピの時間はあくまで目安とし、様子を見ながら加減してください。

■このシンプルな見た目と素朴な味がいいんです「絶品生チョコ」

このシンプルな見た目と素朴な味がいいんです「絶品生チョコ」


「鍋は使わずレンジで完結。チョコレートと生クリームを混ぜるだけと材料も作り方もシンプルなのに絶品です」

【材料（31×24×高さ4.7cmのバット1個分）】

板チョコ（ミルク）...8枚（400g）

生クリーム...200ml

ココアパウダー...適量

【MEMO】

・包丁を温めてからカットすると綺麗に切れます。また、包丁についた生チョコを都度拭うと断面がさらに綺麗になります。

・丸めてチョコレートトリュフにするのもおすすめ。

【作り方】

1．バットにクッキングシートを敷く。

2．耐熱ボウルに板チョコを細かく割り入れる。そこへ生クリームを入れて600Wの電子レンジで3分加熱し、クリーム状になるまでヘラorホイッパーで混ぜ合わせる。

→チョコレートが溶けなかったら追加で加熱する。

3．1に2を流しこむ。綺麗な正方形に作りたい方は24時間冷蔵庫で冷やす。気にならない方は12時間でOK！

4．生チョコをクッキングシートから剝がし、カットしたらココアパウダーをまぶす。

■絵本にでてくるようなパウンドケーキを作りたくて「バナナショコラパウンドケーキ」

絵本にでてくるようなパウンドケーキを作りたくて「バナナショコラパウンドケーキ」


「電子レンジでチョコレートを溶かし、材料を混ぜて焼くだけで断面がかわいいパウンドケーキの出来上がり！」

【材料（21cmのパウンド型1台分）】

薄力粉...100g

ココアパウダー...10g

ベーキングパウダー...2g

食塩不使用バター...100g

グラニュー糖...60g

全卵（常温）...2個

板チョコ（ミルク）...2枚（100g）

バナナ...小2本（150g前後）

【下準備】

・ポリ袋に薄力粉、ココアパウダー、ベーキングパウダーを入れふっておく。

・型にクッキングシートを敷いておく。

【MEMO】

・お子さんも食べやすいようにミルクチョコレートにしていますが、ブラックチョコレートでも代用できます。

・バナナはできるだけ真っ直ぐなものを選ぶと断面がかわいく仕上がります。

・常温で4時間おいてから食べるのがおすすめです。

1．板チョコを手で細かく割り、耐熱ボウルに入れる。

2．1に食塩不使用バターを加え、ラップをして600Wの電子レンジで1分40秒加熱する。ホイッパーで混ぜて板チョコを完全に溶かし、グラニュー糖も加えてさらに混ぜる。

3．しっかり溶いた全卵を3回に分けて2に加え、その都度しっかり混ぜる。オーブンを170℃に予熱開始。

4．ふっておいた粉類を全て3に入れ、ホイッパーでぐるぐる混ぜる。

5．型に4を半分ほど流し、皮をむいたバナナを2本入れる。その上に残りの生地を流し入れる。

6．170℃のオーブンで45分焼く。竹串をさして生地がつかないようであればOK。型のまま粗熱をしっかりとる。

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

＊　＊　＊

混ぜて冷やすだけ、混ぜて焼くだけの簡単レシピなのに、何度も作りたくなるおいしさです！

調理／misa　撮影／市瀬真以　スタイリング／木村柚加利

文＝徳永陽子