極上の“塩キャラメル”で愛される「CENTHO」も！　実力派ショコラブランドが2026年バレンタインコレクションを展開

西本Wismettacホールディングスは、国内事業子会社であるWismettacフーズが運営するチョコレートセレクトショップ「Chocolat Trouver（ショコラ・トルベ）」および全国百貨店のバレンタイン催事場にて、2026年バレンタインコレクションの販売を開始しました。

■直営店「ショコラ・トルベ」および全国百貨店にて期間限定発売

Wismettacは、インターナショナル・チョコレート・アワードで金賞を受賞したベルギーの「CENTHO（セントー）」を筆頭に、100年以上の歴史を持つベルギーの老舗「Bruyerre（ブリュイエール）」、デンマーク王室御用達の「Anthon Berg（アンソンバーグ）」など、世界中で愛される本格的なブランドチョコレートを、直営店であるチョコレートセレクトショップ「Chocolat Trouver（ショコラ・トルベ）」にて取り揃えています。

2026年のバレンタインは、直営店および全国百貨店の催事場にて、大切な人へのギフトや自身へのご褒美に最適なラインナップを展開します。

■極上の“塩キャラメル”で愛されるベルギーのショコラブランド「CENTHO（セントー）」

チョコレートの聖地ベルギーで注目を集める「CENTHO」は、2000年にショコラティエ、ゲールト・デコスター氏により創業されました。

世界最高峰の賞「インターナショナル・チョコレート・アワード」でベルギー初の金賞に輝いた「塩キャラメル」は、ショコラ界の常識を塗り替えたブランドの代表作。塩が引き立てるカカオの深みと、計算し尽くされた口溶け設計で、洗練された現代的エッセンスとベルギーの伝統が交差する至福の体験を届けます。

催事情報：阪急うめだ本店、高島屋名古屋店、銀座三越、大丸東京店など、全国53箇所に出店

公式 WEBサイト：https://centho-japan.jp/

◇おすすめ商品

商品名：ショコラティエセレクション

価格：10個入り 3,726円 ※2026年1月時点

ゲールト・デコスター氏が厳選した2026年度の限定アソート。今年の新粒である3層仕立ての「ペアーキャラメル」や、サクサクの食感が楽しめる「ピスタルダ」などを詰め合わせました。

商品名：キャラメルアソート 4

価格：4個入り 1,717円 ※2026年1月時点

インターナショナル・チョコレート・アワード金賞を受賞した、CENTHOの代表粒である「塩キャラメル」をたっぷりと味わえるボックスです。

■100年以上の伝統を持つベルギーの老舗ショコラブランド「Bruyerre（ブリュイエール）」

1909年にブリュッセルで創業した老舗ショコラティエ。伝統のレシピを大切に守りながら創造と革新を続け、ベルギーをはじめ、世界各国にショコラの美味しさを提供しています。

Bruyerreを代表する味「ヘーゼルナッツプラリネ」は、創業当時のレシピを受け継いだ職人が香ばしく炒ったヘーゼルナッツを丁寧にキャラメライズし、天然石のローラーで手間を惜しまず何度も挽いて作り上げる逸品です。

催事情報：阪急うめだ本店、銀座三越、高島屋日本橋店、大丸東京店など、全国40箇所に出店

公式 WEBサイト：https://www.bruyerre.co.jp/

◇おすすめ商品

商品名：セレクション 8

価格：8個入り 3,510円 ※2026年1月時点

2026年の新粒「マノン・ダム・ブランシュ」や、ゴロっとしたヘーゼルナッツの食感を楽しめるBruyerre代表粒「アンボワーズ」など、プラリネやガナッシュをバランスよくアソート。ギフトとして人気の高い商品です。

商品名：セレクション 6

価格：6個入り 2,646円 ※2026年1月時点

今年の新粒とBruyerre自慢のプラリネを楽しめる6粒入りセレクションです。

■デンマーク王室御用達のリカーチョコレートブランド「Anthon Berg（アンソンバーグ）」

1884年創業、デンマーク王室御用達の歴史あるブランドです。ボトルシェイプのダークチョコレートの中に、砂糖などでコーティングをせずにそのままリキュールを閉じ込める独自の製法で作りあげるリカーチョコレート。

美味しく味わう食べ方は3STEP。（1）Turn ボトルを逆さにし、（2）Toast チョコボトルをグラスに見立て＜乾杯＞、（3）Taste 味わう。

催事情報：阪急うめだ本店、高島屋名古屋店、銀座三越、大丸東京店など、全国34箇所に出店

公式 WEBサイト：https://www.anthonberg.jp/

◇おすすめ商品

商品名：ウイスキーコレクション 5P

価格：5個入り 1,998円 ※2026年1月時点

シングルトンウイスキーなど5種類のウィスキーを使用したコレクション。スモーキーな香りやフルーティーな味わいなど、それぞれのウイスキーの個性をダークチョコレートとともに楽しめます。

商品名：リカーアソート 14P

価格：14個入り 3,132円 ※2026年1月時点

世界の銘酒をダークチョコレートの中に閉じ込めた、リカーチョコレートの魅力をたっぷり味わえるアソートです。

※表示価格は2026年1月時点の情報です。

※催事場所により、取り扱い商品と開催期間は異なります。詳細は各ブランドの公式WEBサイトを確認してください。

■直営店チョコレートセレクトショップ「Chocolat Trouver（ショコラ・トルベ）」

表参道・渋谷エリアに位置する直営店では、「お気に入りのショコラが見つかるショップ」をコンセプトに、今回紹介された全ブランドの商品を取り扱っています。

※直営店舗では一部取り扱いのない商品があります。

＜直営店限定商品＞ ※数量限定での販売となります。

商品名：カカオ デュ ボヌール スモーキーキャラメル

価格：一粒 1,296円 ※2026年1月時点

直径約11cmのカカオ豆の形をしたタブレットの中に、限定フレーバーのスモーキーキャラメルのフィリングが入っています。

公式WEBサイト：https://www.chocolattrouver.com/

