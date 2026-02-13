敏感肌、ニキビ肌にも◎　HABA「高品位 スクワラン」で始めるたった1滴のオイル美容

冬晴れのおだやかな日々が過ぎ去った今、あらためてスキンケアを見直すタイミングです。

12月、1月はこのスキンケアで乗り越えられたのに、今はなんだか物足りない……。そんな時にプラスしたいのが、リピートして3本目になるHABA「高品位 スクワラン」。ニキビができやすく敏感な私でも使えた、お守りの1本でもあります。

■乾燥トラブルをしなやかに跳ね返す、HABAのスクワラン

ニキビができやすい私にとって、油分を多く含むクリームは尻込みしてしまう存在です。それでも、凍てつくからっ風に肌が打ち勝つには、スキンケアの最後の砦であるクリームを使うしかないのかも、と思っていた時期がありました。

どうしようと悩んでいるうちに、肌コンディションは悪化するばかり。ネットの海をさまよい続けた結果、もうこれに賭けるしかない！ と祈りながら手にしたのが、HABAの「高品位 スクワラン」でした。

「ニキビができやすいのに油分を足すの？」「もうカラカラな砂漠肌なのにオイル追加するだけで大丈夫？」という不安を一蹴する、頼もしさを見せつけてくれたのが2年前。それ以降、冬になるとデイリースキンケアに投入する、守りの要になってくれています。

■たった1滴で保湿力がブーストされる

こんなにもミニマムな小瓶だからといって侮ってはいけません。1回の使用量はたった1滴のみ。初めは半信半疑でしたが、本当に1滴で保湿力がぐんと跳ね上がります。

1回1滴、朝晩のスキンケアで使うなら合計2滴。いつものスキンケアにほんの少量をプラスするだけなので、ワンシーズンなら一番小さな15ml容量で十分。これほど高コスパな保湿力アップテクニック、ほかにないのでは？

中身はスクワラン100%。全成分表示にも「スクワラン」のみが記載され、添加物もありません。それでいて酸化しにくく安定性が保たれているのは、精製に精製を重ねた高純度のスクワランだからです。

スクワランは“天然の保護膜”と呼ばれるくらい、皮脂に似た働きをもつ成分。だからこそ角質層との親和性が高く、肌コンディションの波が大きい時でも安心して使えそうだと思いました。

■どんな化粧水、乳液とも混ざるサラッとしたオイル

試しに1滴出してみると、気づけば肌をつたって垂れてしまうくらい、サラサラとした感触に驚くはず。ベタつきや重さなんて一切なし。オイルのイメージを覆す、水のようなテクスチャーです。

HABA公式がレクチャーするのは、化粧水を塗布した後のわずかな水分とスクワランをなじませてまとう、という使い方です。

もちろんこの取り入れ方も正解なのですが、できれば現在進行形で使っている乳液をムダにしたくない--ということで、乳液にスクワランを1滴混ぜるオリジナルの使い方に落ち着いています。

このプラスワンのおかげで、乳液フィニッシュだと物足りない今の時期でも、しっとりとなめらかな柔肌をキープできるようになりました。

冬に1本のペースで使い続けて今年で3本目。スクワランをプラスしたことでニキビが増えることなく、つややかなヘルシースキンを育めています。

その理由は、スクワランがニキビの原因であるアクネ菌のエサになりにくく、コメド（毛穴詰まり）を引き起こすリスクが低いから。そして、1滴という絶妙なオイルコントロールも手伝って、ぽつぽつとニキビができていても悪化せず、肌治安の改善を後押ししてくれるのです。

■HABAのスクワランでオイル美容にトライ

HABAのスクワラン1滴投入で、手持ちの乳液をクリーム級の保護力へとブースト。スキンケアの保湿力を底上げするという頼もしいオイルに出合えたのは、スキンケア観が変わるきっかけでもありました。

肌がゆらいでいる時こそ、シンプルケアが回復の近道です。あれこれ足さず、究極にシンプルなスクワランの一点投入、この冬に試してみる価値ありなのでは？

■商品概要

HABA「高品位 スクワラン」15ml

価格：1,540円

（写真・文：夏木紬衣）