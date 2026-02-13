山口もえ、母の手作り“豪華おかず”公開 愛情あふれる食卓に反響「母のご飯は沁みますね」「美味しそうな晩御飯」
3児の母でタレントの山口もえ（48）が12日、自身のインスタグラムを更新。母親が手作りした豪華なおかずを公開し、あたたかな家族エピソードを明かした。
【写真】「最高な晩ごはん」山口もえの母親が手作りした“豪華”おかずの数々
山口は「最高な晩ごはん」と書き出し、父にバレンタインチョコを渡しに実家へ行った際、母親が昼食にたくさんのおかずを作って待っていてくれたことを報告。「もちのろん!!晩ごはんにと持って帰ってきたよ笑 なんて最高な晩ごはんなんだ!!」と喜びをつづり、「母のごはんはいつだって美味しい」としみじみと語っている。
投稿には、れんこんや里芋、にんじん、こんにゃく、鶏肉などが入った煮物を中心に、切り干し大根の煮物、青菜のおひたし、きゅうりの漬物、炊き込みごはん、具だくさんの味噌汁などが並ぶ食卓を披露。素朴ながらも彩り豊かな手料理が並び、実家の温かさが伝わる1枚となっていた。
コメント欄には「母のご飯は沁みますね」「美味しそうな晩御飯」「良いなぁ。母のご飯が食べたい」「作ってもらえる幸せ」「本当にそう思います 母親の存在は無敵です」など共感と称賛の声が寄せられている。
山口は、2015年にお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。なお、長女は高校生、長男は中学生、次女は小学生。
