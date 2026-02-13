LAVIE N16かFMV Note Aか ノートPC人気ランキングTOP10 2026/2/13
「BCNランキング」2026年2月2日〜8日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1635/KAL（NEC）
2位 FMV Note A A53-K3 ブライトブラック
FMVA53K3BA（富士通）
3位 FMV Note A A53-K3 ファインシルバー
FMVA53K3SA（富士通）
4位 LAVIE N16 パールホワイト
N1635/KAW（NEC）
5位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ミッドナイト
MW123J/A（アップル）
6位 Ideapad Slim 5 Light Gen 10
83J20054JP（レノボ・ジャパン）
7位 ROG Xbox Ally X
RC73XA-Z2E24G1T（ASUS）
8位 Ideapad Slim 3i Gen 10
83K20018JP（レノボ・ジャパン）
9位 LAVIE SOL プラチナシルバー
S1375/LAS（NEC）
10位 LAVIE SOL プラチナシルバー
S1355/JAS（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
