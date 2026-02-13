「日本は夢のような経験をするのに」「韓国は弱い」韓国代表の“正式決定”に国内失望「一体どうした？」「日本を羨ましがらずにはいられない」
韓国サッカー協会（KFA）は２月10日、韓国代表の３月に実施する欧州遠征の対戦相手が、コートジボワールとオーストリアに確定したと発表した。
これを受けて、韓国メディア『OSEN』は「日本はイングランド、スコットランドとするのに、韓国は弱い！」と見出しを打ち、「日本はイングランドと対戦するのに？」と投げかけた。
同メディアは、FIFAランキング37位のコートジボワールが、北中米ワールドカップで対戦する南アフリカの“仮想の対戦相手”で、欧州リーグでプレーする選手を多数擁する強豪国としたうえで、こう続けている。
「しかし、サッカーファンは失望の声を上げている。ライバルである日本は同時期にイングランドとスコットランドと対戦する。ハリー・ケインらを擁する優勝候補のイングランドと対戦するのは、まさに夢のような経験だ。韓国のサッカーファンは、日本を羨ましがらずにはいられない」
記事は、ファンから、「日本がイングランドと対戦するのに、韓国は一体どうしたんだ？」「KFAの運営体制が不十分」「韓国がスパーリングパートナーを探したくても魅力がない」「韓国はパスされた」などの怒りの声が上がったと紹介している。
強豪国との試合が組めなかったため、日本との差を感じているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！
