　13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比440円安の5万7270円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万7226.59円に対しては43.41円高。出来高は3万1580枚となっている。

　TOPIX先物期近は3849.5ポイントと前日比33.5ポイント安、現物終値比4.91ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57270　　　　　-440　　　 31580
日経225mini 　　　　　　 57275　　　　　-440　　　411297
TOPIX先物 　　　　　　　3849.5　　　　 -33.5　　　 41333
JPX日経400先物　　　　　 34760　　　　　-280　　　　3255
グロース指数先物　　　　　 717　　　　　　-5　　　　3292
東証REIT指数先物　　　　1976.5　　　　 -14.5　　　　　58

株探ニュース