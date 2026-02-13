日経225先物：13日正午＝440円安、5万7270円
13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比440円安の5万7270円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万7226.59円に対しては43.41円高。出来高は3万1580枚となっている。
TOPIX先物期近は3849.5ポイントと前日比33.5ポイント安、現物終値比4.91ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57270 -440 31580
日経225mini 57275 -440 411297
TOPIX先物 3849.5 -33.5 41333
JPX日経400先物 34760 -280 3255
グロース指数先物 717 -5 3292
東証REIT指数先物 1976.5 -14.5 58
