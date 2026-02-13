ウチヤマホールディングス <6059> [東証Ｓ] が2月13日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比52.1％増の7億2700万円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の6億2400万円→8億4300万円(前期は5億6500万円)に35.1％上方修正し、増益率が10.4％増→49.2％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の3100万円の赤字→1億8800万円の黒字(前年同期は2億7000万円の黒字)に増額し、一転して黒字に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比60.7％減の7200万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.1％→0.9％に悪化した。



株探ニュース

