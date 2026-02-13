スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス <4838> [東証Ｓ] が2月13日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の17.9億円に急拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の16.3億円→19.4億円(前期は8.8億円)に19.0％上方修正し、増益率が83.4％増→2.2倍に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.4億円→5.5億円(前年同期は3億円)に2.2倍増額し、一転して82.1％増益計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の20円→24円(前期は13円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.9倍の4.1億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.7％→7.2％に大幅改善した。



株探ニュース

