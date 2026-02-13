うるる <3979> [東証Ｇ] が2月13日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比40.4％増の6.2億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の7.7億～9.2億円→8.2億～9.2億円に修正した。



同時に、期末一括配当を従来計画の2.75円→3円(前期は1→4の株式分割前で10円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比11.1％増の2.7億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の14.2％→13.5％に低下した。



※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。



株探ニュース

