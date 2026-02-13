『座王』放送400回記念の「チャンピオン大会」開催 16人の猛者がライブの出場権を懸けて激突【出場者一覧】
千原ジュニアがMCを務めるカンテレのバラエティー番組『千原ジュニアの座王』は、放送400回を記念して歴代王者の頂点を競う「チャンピオン大会」を13・20日の2週にわたって放送する（深0：50〜1：20 ※関西ローカル）。
『座王』は、漫才やコント、ピン芸などの作り込んだネタではなくショートネタを競い合う、いわば“笑いの総合格闘技”。ルールは、芸人たちが【大喜利】【ギャグ】【モノマネ】などのお題が書かれたイスを使ってイス取りゲームを行い、座れなかった芸人は「このお題だったら勝てる！」と思う芸人を指名。指名された芸人のイスに書かれたお題に沿ってネタを披露し、2人のうちどちらがおもしろいかを審査委員長が判定。最後まで勝ち残った者が“座王”に輝く。
「チャンピオン大会」には、過去“座王”に輝いたことがある歴戦の猛者16人が出場し、座王の中の座王“グランド座王”を決定する。さらに、優勝者には今年11月に大阪城ホールで開催される“座王ライブへの出場権”が与えられる。
通算勝利数・歴代優勝回数・グランド座王獲得回数全てにおいて1位を誇る絶対王者・笑い飯 西田幸治、その背中を追う歴代優勝回数第 2 位の記録をもつ“座王”常連の R藤本、100 勝達成者の証である“ゴールドビブス”を身にまとうセルライトスパ・大須賀健剛、『キングオブコント2025』王者であり、昨年行われた「座王武道館ライブ」において優勝するなど大活躍中のロングコートダディ・堂前透と『座王』きっての猛者がずらり。
また、普段は審査委員長を務める野性爆弾 くっきー！、優勝回数12回で100 勝も視野に入ってきたアインシュタイン・稲田直樹、昨年は最弱王を決める大会「土下座王」で初の審査委員長を務め、自身も“座王”連覇を達成するなど快進撃を続けるフルーツポンチ・村上健志、『R-1グランプリ2026』準決勝進出者のななまがり・森下直人、同じく『R-1グランプリ2026』準決勝進出者であり、昨年はルシファー吉岡と並び最多“座王”に輝いた紺野ぶるまも参戦する。
さらに、昨年、竹上アナに敗北しリベンジを狙うすゑひろがりず・三島達矢、『キングオブコント2025』準優勝のや団・ロングサイズ伊藤、『M-１グランプリ』5年連続ファイナリスト真空ジェシカ ガク、勝率 7割越えであり、4度目の優勝を目指すラブレターズ・溜口佑太朗、初出場でいきなり“座王”に輝いたカラタチ・前田壮太、初の“グランド座王”獲得を目指すダウ90000・蓮見翔と実力者が勢ぞろいする。
出場者の中でも注目は、カンテレの竹上萌奈アナ。2025年6月、芸人以外で初めてプレイヤーとして『座王』に出場し、数々の強敵を打ち破り見事“初座王”に輝いた。さらに、今年2月2日には“竹上萌奈の座王修行2弾”と題した自身2度目の単独ライブも成功させている。
【番組概要】
タイトル：『千原ジュニアの座王 チャンピオン大会』
放送日時：2月13日・20日（金）深夜0時50分〜1時20分（※関西ローカル）
出演：
MC：千原ジュニア
アシスタント：ミサイルマン 岩部彰
審査委員長： ケンドーコバヤシ
プレイヤー：
野性爆弾 くっきー！
笑い飯・西田幸治
R藤本
フルーツポンチ・村上健志
や団・ロングサイズ伊藤
アインシュタイン・稲田直樹
すゑひろがりず・三島達矢
ななまがり・森下直人
ロングコートダディ・堂前透
セルライトスパ・大須賀健剛
ラブレターズ・溜口佑太朗
紺野ぶるま
カラタチ・前田壮太
真空ジェシカ・ガク
ダウ90000・蓮見翔
竹上萌奈（カンテレアナウンサー)
