「蔵六の奇病」「地獄の子守唄」などで知られるホラー漫画家・日野日出志氏（79）の「怪奇！死肉の男」が全編、生成AI（人工知能）で映画化される。長編映画では国内初の試みとみられる。ビジュアルだけでなく、音声もAIで作成する。上映時間は70分程度で、今年7月上映予定。

海外での展開を想定し、せりふは全て英語。国内の上映では日本語の字幕が付く。日野氏本人の声や、「怪奇俳優」を名乗る俳優佐野史郎（70）、“ホラークイーン”佐伯日菜子（48）、ホラー漫画家の伊藤潤二氏（62）の声がサンプルになるというホラーファン必見の映画となりそうだ。日野氏が初めて監督した映像作品「ギニーピッグ2 血肉の華」（1985年）で主演した田村寛が主人公の声を務め、斉木しげる（76）、利重剛（63）らも出演する。監督は「カメラを止めるな！」で撮影監督を務めた曽根剛氏。

脚本も生成AIで、1988年発表の日野氏の作品を基に、chatGPTが執筆する。

“死人”となった男が、意識を持ったまま腐敗した体でさまよう物語。腐臭を放ちウジ虫の沸く体で、残された家族を思う描写が切ない。日野氏によると「執筆中に過労で倒れて入院した頃に描いた物語。幼い子供たちを残して死ねないという思いをぶつけた」という入魂の一作。グロテスクな描写と、叙情的な物語を得意とする日野氏の真骨頂といえる作品だ。

日野作品は欧米を中心に海外でも人気が高い。日野プロダクションによると「立ち消えになったが、死肉の男は翻訳出版の交渉過程で『ターミネーター2』の製作陣に実写化の話も持ちかけられた」という。

日野氏は昨年11月、すい臓がんを発表。今年に入ってから手術を受け、療養生活を送っている。今月10日には自宅で倒れ、再入院したことをX（旧ツイッター）で報告している。周囲は「映画を完成させて先生に元気になってほしい」と意気込んでいる。